Китай будет отказывать в визе гражданам США за неподобающее поведение в отношении Тибета

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Китая будет применять визовые ограничения в отношении граждан США за "неподобающее поведение" по отношению к Тибетскому автономному району КНР. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на брифинге прокомментировал введение США визовых ограничений в отношении китайских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к ограничению доступа иностранцев в Тибет.

"Мы выражаем решительный протест в связи с этим. В ответ на такие шаги США Китай принял решение вводить визовые ограничения в отношении граждан США, допускающих неподобающее поведение в отношении Тибета", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.