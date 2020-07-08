Власти Гонконга запретили в школах петь гимн протестного движения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга запретили учащимся в школах исполнять песни политического содержания, включая песню "Слава Гонконгу", ставшую своеобразным гимном протестного движения. Об этом заявил в среду секретарь (министр) по вопросам образования местной администрации Кевин Ян.

Почему в Гонконге опять протесты?

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

"Мы хотели бы подчеркнуть, что в школах запрещается проводить какую-либо политическую пропаганду. И никто, включая учеников, не должен играть, петь и транслировать песни, содержащие политические послания, или заниматься деятельностью, выражающей их политическую позицию", - говорится в заявлении чиновника, адресованном Законодательному совету.

"Школы - это место, где дети должны учиться. Они не должны использоваться в качестве площадок для выражения политических требований", - подчеркнул он. Министр указал, что гонконгские школьники не должны принимать участие в таких акциях, как проведение так называемых референдумов, бойкотирование занятий, выстраивание живых цепей в поддержку демократии, выкрикивание политических лозунгов и т.д.

Кевин Ян обвинил радикальные антиправительственные группы в использовании школьников в своих "грязных политических играх, подстрекательстве и преднамеренном введении в заблуждение".