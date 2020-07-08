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Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Ранее полиция Украины сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией. Об этом в среду сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"8 июля оперативники департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Во вторник, 7 июля, полиция Украины сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений. По данным полиции, они якобы "прибыли с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации на Украине".

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