Министерство юстиции США занимается расследованием утечек о талибах и России

ТАСС, 8 июля. Министерство юстиции США и разведывательные структуры занимаются расследованием утечек о том, что Россия якобы предлагала представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане награды за убийство американских военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Грете ван Сустерен на телеканале Grey Television.

"Это (расследование утечек - прим. ТАСС) дело разведки и, откровенно говоря, Министерство юстиции занимается этим, так что это их задача, - сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос. - Но эти люди в разведке, хотя не знаю, как их стоит назвать, - разведкой или использовать противоположный термин, - они осуществляли утечки информации многие годы. Это очень непатриотичные люди, и для страны это плохо".

"Что касается наград (за убийство американских военнослужащих - прим. ТАСС), то я думаю, что это обман, устроенный демократами, потому что порядочные люди в разведке заявили, что они не посчитали данную информацию заслуживающей внимания президента. Никто мне об этом не сообщал. Они сказали, что это был не уровень президента, и меня это устраивает", - добавил Трамп.

Ранее газета Politico сообщила, что Белый дом начал внутреннее расследование с целью найти организаторов утечки данных разведки о предполагаемом сотрудничестве России с талибами.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад". Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.