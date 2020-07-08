Трамп заявил, что открыт для новой встречи с Ким Чен Ыном

ТАСС, 8 июля. Президент США Дональд Трамп не исключает новой встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью журналистке Грете Ван Сустерен для телекомпании Grey Television, выдержки из которого приводит во вторник радиостанция "Голос Америки".

"Я понимаю, что они (КНДР - прим. ТАСС) хотят встретиться, и мы бы сделали это в том случае, если бы я думал, что это будет полезно", - отметил глава Белого дома. На вопрос журналистки о целесообразности саммита Трамп ответил, что у него "хорошие отношения" с северокорейским лидером и встреча "могла бы быть" продуктивной.

30 июня, как передал южнокорейский телеканал KBS, заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне, указал, что встреча Трампа и Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает проведения новой встречи между двумя лидерами до ноября. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон на различных уровнях поддерживают контакты по этому вопросу.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США подчеркнула, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.