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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в США в течение месяца

Президент не согласился с прогнозами о возможном росте числа новых случаев заражения в Соединенных Штатах до 100 тыс. в сутки

ТАСС, 8 июля. Ситуация с коронавирусом в США значительно улучшится в течение месяца благодаря прилагаемым усилиям по борьбе с пандемией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Грете ван Сустерен на телеканале Gray Television. Фрагменты интервью были размещены во вторник вечером на сайте передачи ван Сустерен Full Court Press.

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"Я считаю, что через две, три или четыре недели, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем в очень хорошей форме", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с коронавирусом.

Трамп отметил, что в некоторых штатах после первоначальных улучшений действительно произошли новые вспышки заболеваемости, в том числе в Калифорнии и Флориде. "Но со всеми усилиями, которые мы предпринимаем, со всеми лекарствами, которые сейчас готовятся и, в конце концов, с появлением вакцины мы очень скоро будем в хорошем состоянии", - добавил он.

Американский президент также не согласился с прогнозами директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, предупредившего ранее о возможном росте числа новых случаев заражения в Соединенных Штатах до 100 тыс. в сутки. "Что касается Фаучи, то он то говорил, что не надо носить маски, теперь - что надо; он говорил, что не надо закрывать сообщение с Китаем, но я все равно это сделал, не послушал своих экспертов. Ситуация была бы гораздо хуже, если бы мы этого не сделали, было бы гораздо больше смертей", - добавил Трамп.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,98 млн человек), так и умерших (131 248 человек). При этом в последние недели отмечается рост числа новых случаев заражения.

Теги
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