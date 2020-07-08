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Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Как передает телеканал Al Mayadeen, в рамках договора Тегеран, в частности, будет укреплять сирийские системы противовоздушной обороны

ТАСС, 8 июля. Сирия и Иран подписали в среду всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в военной области. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдалла Айюб и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери подписали "всеобъемлющий договор о военном сотрудничестве". Соглашение, в частности, предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности и усиление постоянной координации между сторонами.

Как указывает телеканал, переговоры между главой сирийского оборонного ведомства и начальником генштаба ВС Ирана, предварявшие церемонию подписания военного соглашения, касались ситуации в Сирии, а также необходимости вывода всех иностранных войск, незаконно находящихся на сирийской территории.

По словам Багери, которые приводит Al Mayadeen, в рамках подписанного договора Иран "будет укреплять сирийские системы противовоздушной обороны". Иранский военачальник подчеркнул, что нынешнее соглашение "усиливает <...> решимость [Ирана и Сирии] и намерение тесного сотрудничества перед лицом американского давления". 

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