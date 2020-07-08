Парламент Греции ратифицировал соглашение между Арменией и ЕС

ТАСС, 8 июля. Парламент Греции подавляющим большинством голосов принял решение ратифицировать договор о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении с Европейским союзом. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства Армении в Греции.

"За ратификацию соглашения между Арменией и ЕС проголосовали пять парламентских фракций, против - одна. Решение было принято подавляющим большинством голосов", - сообщили в дипмиссии Армении в Греции.

Соглашение между Арменией и ЕС ратифицировали на данный момент 25 членов Европейского союза, соответствующие процедуры сейчас идут в Италии, Испании и Португалии.

С 1 июня 2018 года началось временное применение соглашения Армении и ЕС. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.