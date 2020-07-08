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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Как отметил председатель КНР, голосование по конституции в РФ подтвердило поддержку правительства народом

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Недавно состоявшееся голосование по внесению изменений в Конституцию РФ свидетельствует о поддержке, которую выразил народ действующему российскому правительству. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"В России успешно прошло голосование по поправкам к конституции. Это в полной мере свидетельствует, что российский народ поддерживает свое правительство и согласен с принципами существующего в РФ государственного управления", - цитирует китайского лидера агентство "Синьхуа".

По словам Си Цзиньпина, Китай выступает за то, чтобы Россия придерживалась политики, учитывающей ее национальную специфику, и продолжала успешно развиваться.

Он также подчеркнул, что китайские власти стремятся к укреплению отношений взаимной поддержки с Россией и выступают решительно против посягательств отдельных стран на суверенитет Китая и РФ. "Китай заинтересован, чтобы при взаимодействии с Россией мы продолжали оказывать друг другу твердую поддержку, - заявил председатель КНР. - Мы решительно против вмешательства внешних сил и их разрушительного влияния. Китай выступает за защиту суверенитета, безопасности и взаимовыгодного развития наших стран".

По словам Си Цзиньпина, недавний парад Победы в Москве продемонстрировал всему миру, что Россия "намерена решительно защищать мир [во всем мире]".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

Вакцина от коронавируса 

Китай готов сотрудничать с Россией в деле создания вакцины от коронавируса нового типа, а также сообща разрабатывать сопутствующие медицинские препараты, заявил Си Цзиньпин. 

"Нам следует активизировать сотрудничество <...> в таких направлениях, как разработка вакцин и медицинских препаратов, - отметил он. - Китай и РФ должны стремиться к тому, чтобы наши двусторонние отношения постоянно прогрессировали, способствуя обоюдному развитию, повышению уровня благосостояния китайского и российского народов".

По словам Си Цзиньпина, Пекину и Москве следует уделять особо пристальное внимание взаимодействию в области инноваций и высоких технологий. Он также отметил, что КНР и Россия должны продолжать плодотворное сотрудничество даже в условиях пандемии.

"Мы помогаем друг другу в борьбе с коронавирусом, оказываем взаимную поддержку. Тем самым китайско-российские отношения в новую эпоху принимают все более насыщенный стратегический характер", - подытожил председатель КНР. 

В новость были внесены изменения (14:48 мск) — добавлена информация по тексту. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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