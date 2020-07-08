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Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

В Киеве считают, что это позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины"
Здание правительства Украины Veronika Synenko/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание правительства Украины
© Veronika Synenko/Shutterstock/FOTODOM

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Украина прекратила действие меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Соответствующее решение приняло на заседании в среду украинское правительство.

Отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, по мнению украинской стороны, позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины".

После 2018 года Киев вышел из ряда договоров, заключенных с РФ или СНГ. 1 апреля 2019 года прекратил своей действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. В рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

По данным украинского МИД, между Киевом и Москвой было заключено 453 соглашения, к настоящему времени осталось около 300.

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