Узбекистан и ВТО подготовят фактологическое резюме по вступлению республики в организацию

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Представители Узбекистана и Всемирной торговой организации (ВТО) 7 июля в ходе заседания в формате видеоконференции достигли договоренности о переходе к следующей стадии переговоров - подготовке фактологического резюме по вступлению республики в ВТО. Об этом в среду сообщила пресс-служба узбекистанского МИД.

"По итогам заседания достигнута договоренность о переходе к следующей стадии переговоров по вступлению в ВТО, а именно подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к организации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, в ходе заседания был представлен доклад узбекской стороны о состоянии и перспективах социально-экономического развития республики в контексте вступления в ВТО. Также состоялось обсуждение меморандума о режиме внешней торговли Узбекистана, в котором указаны принятые республикой меры по приведению норм внешней торговли в соответствие с нормами и стандартами стран - членов ВТО.

Ранее узбекская сторона представила в ВТО полный пакет необходимых документов, в том числе перечни контрольно-иллюстративных вопросов по применению технических барьеров в торговле, санитарным и фитосанитарным нормам, по таможенной оценке, информацию по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, а также план по приведению национального законодательства в соответствие с нормами организации.

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в декабре 1994 года. Была создана рабочая группа по вступлению республики в эту организацию, начались переговоры об условиях вступления, однако в 2005 году они прекратились. В середине минувшего года представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов вручил генеральному директору ВТО Роберту Азеведу обновленный меморандум о режиме международной торговли республики, и после 15-летнего перерыва переговоры по вступлению страны в эту организацию возобновились.