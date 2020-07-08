Киев решил выйти из договора СНГ о согласованной антимонопольной политике

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило проект закона и соответствующее распоряжение о выходе страны из договора, подписанного в рамках СНГ, о проведении согласованной антимонопольной политики. Такое решение в среду принял кабинет министров Украины.

Договор о проведении согласованной антимонопольной политики был подписан в Москве 25 января 2000 года. Он предполагает, в частности, координацию совместных действий по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и/или недобросовестной конкуренции стран-участников. Кроме того, документ нацелен на создание условий для развития конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков и защиты прав потребителей.

После 2018 года Киев вышел из ряда договоров, заключенных с РФ или СНГ. Так, в частности, в рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ (СРПФР).