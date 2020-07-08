Меркель призвала найти правильный ответ на вызванный пандемией спад экономики

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Евросоюз оказался в беспрецедентной ситуации экономического спада, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Важно найти "правильный" ответ на нее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли в среду.

"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией экономического спада, с тревогой относительно сохранения рабочих мест, и здесь нужно найти правильный ответ", - сказала Меркель.

Канцлер также отметила, что ЕС следует как можно скорее достичь единства по вопросу создания фонда восстановления европейской экономики, а также обеспечить суверенитет в стратегических областях, в частности в сфере, цифровых технологий. "Мы хотим стать более независимыми в вопросе развития цифровых технологий", - подчеркнула она.

Позднее в среду канцлер выступит перед депутатами Европарламента по повестке председательства Германии в ЕС (с 1 июля по 31 декабря).