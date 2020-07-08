{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель призвала найти правильный ответ на вызванный пандемией спад экономики

Канцлер ФРГ также отметила, что ЕС следует как можно скорее достичь единства по вопросу создания фонда восстановления европейской экономики

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Евросоюз оказался в беспрецедентной ситуации экономического спада, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Важно найти "правильный" ответ на нее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли в среду.

"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией экономического спада, с тревогой относительно сохранения рабочих мест, и здесь нужно найти правильный ответ", - сказала Меркель.

Канцлер также отметила, что ЕС следует как можно скорее достичь единства по вопросу создания фонда восстановления европейской экономики, а также обеспечить суверенитет в стратегических областях, в частности в сфере, цифровых технологий. "Мы хотим стать более независимыми в вопросе развития цифровых технологий", - подчеркнула она.

Позднее в среду канцлер выступит перед депутатами Европарламента по повестке председательства Германии в ЕС (с 1 июля по 31 декабря).

Теги
Меркель, АнгелаГерманияСассоли, Давид
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Как отметил председатель КНР, голосование по конституции в РФ подтвердило поддержку правительства народом
Читать полностью