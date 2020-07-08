Германия считает выход США из ВОЗ ударом для международного сотрудничества

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является ударом для системы международного сотрудничества, работа которой особенно важна в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Правительство ФРГ ценит работу ВОЗ. Как раз в эти времена она очень важна. Мы считаем выход США ударом для международного сотрудничества. Глобальное распространение инфекции показывает, что нам нужно больше, а не меньше, международного сотрудничества, чтобы справиться с пандемией", - подчеркнула представитель правительства ФРГ.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из организации. Данные условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.