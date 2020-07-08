Президент Южной Кореи сравнил кризис из-за пандемии с землетрясением и цунами

ТАСС, 8 июля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сравнил вызванный пандемией коронавируса мировой кризис с эффектом от землетрясения и цунами. Об этом он заявил в среду, выступая на Дне мировых лидеров в рамках Глобального онлайн-саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.

"Пандемия COVID-19 нанесла удар по всему миру, подобно землетрясению и цунами, которое следует за ним. Мы уже испытали шок в сфере занятости, - заявил Мун Чжэ Ин. - Каждая страна на планете стремится взять под контроль распространение заболевания и в то же время сохранить рабочие места". При этом южнокорейский лидер указал, что на данный момент "сложно делать прогнозы относительно того, когда и каким образом рынок труда стабилизируется, поскольку COVID-19 продолжает сеять хаос по всей планете".

Говоря о принятых в стране мерах по противодействию негативным последствиям пандемии, Мун Чжэ Ин подчеркнул скоординированность усилий работодателей, работников и правительства для сохранения занятости граждан посредством сокращения рабочих часов и расширения системы отпусков. Президент также отметил роль сплоченности и взаимовыручки, которые позволили как компаниям, так и их сотрудникам разделить бремя кризиса.

Кроме этого, Мун Чжэ Ин рассказал о шагах южнокорейских властей по сокращению неравенства на фоне пандемии. В число таких мер вошло создание системы страхования безработицы и выплат в случае потери занятости. Резюмируя свое выступление, лидер Южной Кореи подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества для улучшения качества жизни трудящихся, достижения всеобщего процветания и снижения масштабов неравенства.

К настоящему моменту в Южной Корее зафиксировано 13 244 случая заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 285. С начала распространения инфекции в стране выздоровели 11 970 человек.