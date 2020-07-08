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Литва сохранит контроль на внутренних границах со странами ЕС

Как сообщает пресс-служба правительства Литвы, контроль тех, кто прибывает из-за границы, продлили до 15 августа

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Контроль на границах Литвы, которые являются внутренними пограничными рубежами со странами - членами Евросоюза, сохранится до 15 августа. Решение об этом в среду принято на заседании правительства республики, сообщила пресс-служба кабмина.

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"Правительство распорядилось на 30 дней, то есть до 15 августа, продлить паспортный контроль при въезде в Литву через внутренние границы Евросоюза", - говорится в сообщении.

При этом дополнительно отмечено, что такой контроль будет осуществляться в международных аэропортах Литвы в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, а также в Клайпедском морском порту в отношении прибывающих паромами из-за границы лиц. "На автомобильных пунктах пересечения границы (с Польшей и Латвией - прим. ТАСС) паспортный контроль осуществляться не будет", - отмечается в сообщении.

Общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса был введен в Литве по решению правительства 16 марта. Республика закрыла внутренние границы. 17 июня карантин был отозван.

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