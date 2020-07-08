Интерпол фиксирует резкий рост кибератак во время пандемии

ТАСС, 8 июля. Количество кибератак резко выросло во время пандемии коронавируса на фоне снижения уличной преступности. Об этом сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

"В моей карьере (я 40 лет уже служу) я не видел такой динамики, которую мы видим за последние несколько недель или месяцев на фоне развития пандемии. Имею в виду, как преступники следовали за кризисом", - сказал Шток, выступая на международном онлайн-тренинге Cyber Polygon.

Пандемия началась в Азии, потом перешла в Африку, Европу и Америку. По словам Штока, киберпреступники очень быстро адаптировались к этой беспрецедентной ситуации и воспользовались этими обстоятельствами. Он отметил, что преступники очень быстро находят уязвимые места. "Происходит снижение преступлений, которые происходят на улице, то есть физических преступлений, люди просто дома сидят. Но мы видим существенное увеличение количества кибератак. Сейчас онлайн скам-компании используются, фишинговые сообщения отправляются, также атака на критическую инфраструктуру производится, а это, конечно же, система здравоохранения", - сказал генсекретарь Интерпола. Например, вирусы-вымогатели используют потребность в необходимости средств индивидуальной защиты. "На несколько сотен процентов увеличились какие-то преступления", - добавил Шток.

По его словам, необходимо выстраивать институциональное партнерство, и правоохранительным органам активно работать с частным сектором. Также важно сотрудничество между правоохранительными органами разных стран. Шток отметил, что у некоторых стран нет даже самых базовых инструментов для расследования преступлений. При этом преступники с разных континентов могут начать киберпреступление именно в такой стране.

Интерпол призывает страны бороться с киберпреступностью, взаимодействуя друг с другом на мировом уровне, добавил Шток. "Мы видим, что киберпреступники очень хорошо отслеживают тенденции в области кибербезопасности и в целом, и в промышленной революции. Они используют это в качестве материала для развития собственной стратегии. Киберпространство будет иметь более массивное присутствие в правоохранительных органах, и здесь необходимо больше инвестировать нашим правоохранительным органам и на межнациональном уровне для того, чтобы была не только профилактика, но и следственные действия. Следствие и прокуратуры должны быть лучше готовы, они должны быть взаимосвязаны, должны работать во взаимодействии друг с другом и на мировом уровне", - сказал он.

Также Шток отметил, что в настоящее время страны, входящие в Интерпол, часто работают в системе двустороннего взаимодействия, которое было налажено давно. "Развиваться надо быстро. Люди не должны рассматривать Интернет как средство преступления. <...> Я думаю, что можно улучшать нашу способность замораживать преступные активы и в целом делать киберпреступность менее выгодным занятием. Если мы не объединим усилия - это останется главной угрозой", - заключил Шток.