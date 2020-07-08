Вучич обвинил в организации протестов в Белграде иностранные службы

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обвинил иностранные спецслужбы в организации акции протеста, прошедшей в Белграде в ночь на среду. Об этом он заявил в среду в специальном обращении к народу.

"Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция. Протестующие использовали ножи, камни, коктейли Молотова", - заявил он.