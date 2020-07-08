В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом в среду сообщил журналистам глава регулирующего ведомства Мантас Мартишюс.

"С учетом рекомендаций МИД комиссия решила остановить ретрансляцию на территории Литвы пяти программ RT", - сказал он. Решение регулятора вступит в силу после того, как оно будет обнародовано на сайте комиссии. "Это произойдет в четверг", - уточнил Мартишюс.

Он также сообщил, что на заседание, которое приняло решение о запрете, представители группы RT приглашены не были. По его словам, "речь идет не о нарушениях", содержание которых обычно обсуждается на комиссии с представителями другой стороны, а об установленных Советом ЕС "санкциях в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева". Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня".

Под запрет попадают канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ.

Ранее 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора. По словам Захаровой, подобные дискриминационные шаги властей в отношении российских медиаресурсов, попытки освобождения информационного пространства от альтернативных точек зрения являются грубым нарушением международного права в свободе выражения мнения и равного доступа к информации.