Суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство о мере пресечения для Порошенко

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева не назначил меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Соответствующее решение в среду объявил судья Сергей Вовк.

"Ходатайство следователя <...> относительно Порошенко Петра Алексеевича <...> оставить без рассмотрения", - заявил он.

До этого прокуратура подала в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства до окончания срока досудебного расследования, который заканчивался 10 июля. В среду утром адвокат Порошенко сообщил, что сроки расследования продлены до 10 октября, однако, как объявил на суде прокурор, расследование по делу уже завершено и решение об этом принято в среду генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. После этого прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.

Обвинение Петру Порошенко по данному делу было предъявлено 10 июня, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении на должность Семочко без согласования этого решения с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Прокуроры утверждают, что бывший президент нарушил процедуру, чтобы назначить на эту должность своего человека до выборов, для чего склонил главу СВР Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Семочко. В результате действий Порошенко, считают прокуроры, Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну, а государству был нанесен ущерб в размере 557 тыс. гривен (около $20 тыс.).

Судебное заседание в среду сопровождалось митингом в поддержку Порошенко против "политических репрессий". После заседания суда экс-президент вышел к своим сторонникам и заявил, что ранее планировалось идти с пикетом к зданию офиса президента Украины, однако в свете решения суда такой поход отменен.