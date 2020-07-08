Парламент Приднестровья призвал посредников помочь активизировать переговоры с Молдавией

"Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики призывает международных участников переговорного процесса в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС) обратить внимание на деструктивные подходы молдавской стороны и активизировать усилия для содействия системному диалогу и возвращению Республики Молдова за стол переговоров", - говорится в постановлении.

Разногласия между Кишиневом и Тирасполем обострились на фоне ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Так, Молдавия требует от Приднестровья упростить пересечение границы, а также хочет контролировать эпидемиологическую ситуацию на левом берегу Днестра. Тирасполь же обвинял Кишинев в задержке грузов с лекарствами и промышленными товарами, проблемах с банковскими счетами предприятий, а также блокированием функционирования международных банковских карт. Эти и другие конфликты планируют обсудить на встрече в июле президент Молдавии Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.