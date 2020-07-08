Премьер Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией

"Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией", - подчеркнул премьер. Он выразил надежду, что они будут урегулированы по итогам взаимных консультаций, к подготовке которых чешская сторона "подходит очень ответственно".

Бабиш выразил пожелание, чтобы итогом российско-чешских консультаций, о необходимости проведения которых было заявлено в мае текущего года и которые предусмотрены совместным договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, стала бы встреча высших руководителей РФ и Чехии. "То, что чешско-российские отношения не идеальны, не удивляет ни нас, ни россиян. Именно поэтому мы договорились о начале чешско-российских консультаций", - отметил премьер.

На консультациях, по его словам, предстоит дать оценку состоянию российско-чешских отношений и урегулировать существующие споры. Все чешское правительство, как отметил Бабиш, заинтересовано в развитии взаимодействия между обеими странами.

Данное заявление чешский премьер сделал в качестве реакции на высказывание ранее в среду пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что каких-либо двусторонних контактов между Россией и Чехией на высоком или высшем уровне пока не планируется. Отвечая на просьбу дать общую оценку отношениям Москвы и Праги на фоне последних событий, в частности связанных с делом Сафронова о передаче сведений спецслужбам Чехии, Песков вспомнил о другом инциденте - демонтаже памятника маршалу Коневу в столице этой страны.

Он отметил, что "отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей [этой страны]". "Это негативно сказалось на общем фоне наших двусторонних отношений, но Россия выступает за добрые связи со всеми странами, включая и Чехию", - добавил представитель Кремля.