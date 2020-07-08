Генсек ООН заявил о возможном создании демилитаризованной зоны в Ливии

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Миссия ООН в Ливии работает над созданием в стране демилитаризованной зоны. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

"Миссия ООН в Ливии предпринимает усилия по деэскалации, в том числе по созданию возможной демилитаризированной зоны, чтобы выполнить достигнутые договоренности и спасти жизни", - сказал он.

Генеральный секретарь также сообщил, что он в ходе телефонных переговоров призвал главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара срочно начать политический процесс.

"В последние дни я провел телефонные переговоры с премьер-министром Фаизом Сарраджем, а также получил звонок от фельдмаршала Хафтара", - сообщил Гутерриш. Он отметил, что "обратился к обоим с настоятельным призывом максимально поддержать эффективный режим прекращения огня и незамедлительно приступить к продвижению политического процесса".

Генсек также напомнил, что в соответствии с берлинским процессом в этом году уже состоялось три заседания Международного комитета по сопровождению для поддержания координации - 2 апреля, 13 мая и 22 июня. "Следующее заседание запланировано на этот месяц", - уточнил он.

История конфликта

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет. 4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за защитой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз - как Эль-Ватыи, так и военно-морской базы в городе Мисурата (200 км к востоку от Триполи).