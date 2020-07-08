В МИД Чехии заявили, что не видят заинтересованности РФ в двусторонних консультациях

ПРАГА, 8 июля. /ТАСС/. Чехия хочет урегулировать спорные вопросы в отношениях с Россией с помощью консультаций в соответствии с договором о дружественных отношениях и сотрудничестве, но не наблюдает заинтересованности со стороны РФ. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД республики Зузана Штихова.

"Не секрет, что наши отношения с Россией не процветают, - отметила она. - Проблемы [во взаимодействии] мы хотели решить путем проведения взаимных консультаций [предусмотренных межгосударственным договором], но с российской стороны мы пока не видим [проявления доброй] воли к их началу".

Российско-чешские отношения осложнились на фоне демонтажа властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, вызвавшего, в частности, протесты со стороны чешской общественности, ветеранов и негативную реакцию президента республики Милоша Земана. Как сообщил 15 июня посол республики в РФ Витезслав Пивонька, ситуация вокруг монумента должна была стать главной темой на межгосударственных консультациях.

Чешская сторона, в свою очередь, хотела бы акцентировать внимание на состоянии находящихся на территории РФ памятников и захоронений военнослужащих Чехословацкого корпуса, сформированного в сентябре 1917 года в составе Российской армии, и погибших во время Гражданской войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в среду, что каких-либо двусторонних контактов между Россией и Чехией на высоком или высшем уровне пока не планируется.

Отвечая на просьбу дать общую оценку отношениям Москвы и Праги на фоне последних событий, в частности связанных с делом советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова о передаче сведений спецслужбам Чехии, Песков вспомнил о другом инциденте - демонтаже памятника маршалу Коневу в столице этой страны. Он отметил, что "отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей [этой страны]". По его словам, это негативно сказалось на общем фоне двусторонних отношений, "но Россия выступает за добрые связи со всеми странами, включая и Чехию".