В США создали объединенную сеть по испытанию вакцин от коронавируса

ТАСС, 8 июля. Новая сеть по испытанию вакцин от коронавируса на базе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США объединит несколько ведущих американских медицинских организаций и позволит привлечь к исследованиям тысячи добровольцев примерно на 100 различных площадках. Об этом говорится в пресс-релизе Национального института здравоохранения США, распространенном в среду.

"Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, являющийся частью Национального института здравоохранения, создал новую сетевую структуру по проведению клинических исследований средств, предназначенных для профилактики коронавируса. Она привлечет тысячи добровольцев к широкомасштабным испытаниям экспериментальных вакцин и моноклональных антител, предназначенных для защиты людей от COVID-19", - говорится в сообщении.

Новая структура объединит четыре уже действующих исследовательских организации: сеть по испытанию вакцины от ВИЧ в Сиэтле, сеть по профилактике ВИЧ в Дареме (штат Северная Каролина), консорциум по клиническим исследованиям инфекционных болезней в Атланте и группу по клиническим исследованиям СПИД в Лос-Анджелесе. При этом перечисленные организации, наряду испытаниями вакцины от коронавируса, продолжат работу по изучению ВИЧ.

"Централизация нашей работы по клиническим исследованиям позволит более эффективно применять ресурсы и накопленный опыт для успешного определения действующих вакцин и других стратегий предотвращения COVID-19", - отметил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как ожидается, в рамках новой структуры будет организовано около 100 отделений, где будут проводиться испытания, как на территории США, так и за ее пределами. Ученые будут работать сразу с несколькими вакцинами, чтобы определить наиболее полезные эффекты каждой из них. Испытания начнутся с вакцины mRNA-1273, созданной Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний в сотрудничестве с биотехнологической компанией из Массачусетса Moderna.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (более 3 млн человек), так и умерших (131 594 человек).