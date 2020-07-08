Республики Донбасса и Киев согласовали подходы по двум статьям закона об особом статусе

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Представители Донецкой и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР) и Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины смогли согласовать содержание двух статей закона об особом статусе Донбасса. Об этом в среду сообщила представитель ДНР на переговорах, глава МИД республики Наталья Никонорова.

"Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона", - передает ее слова Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, эти статьи определяют особый порядок действия законодательства о статусе Донбасса, а также гарантии недопущения уголовного преследования, привлечения к ответственности и наказания лиц - участников событий в Донбассе.

Никонорова добавила, что без согласования конституционных изменений обсуждение отдельных аспектов политического урегулирования конфликта может быть поставлено под вопрос.

"Дальнейшая дискуссия будет иметь смысл лишь после того, как мы согласуем, что именно будет закреплено в новой редакции конституции касательно особенностей местного самоуправления в Донбассе, поскольку в соответствии с иерархией нормативных правовых актов любой закон должен отвечать конституции", - цитирует ее Telegram-канал МИД ДНР.

"Однако вместо конкретного обсуждения проекта конституционных изменений, представители Украины вновь пообещали его когда-нибудь предоставить. Подобное поведение представителей Киева уже стало традиционным, как только начинается рассмотрение неудобных для них вопросов", - отметила Никонорова, в очередной раз призвав украинскую сторону приступить к работе над проектами нормативно-правовых актов, касающихся реализации особого статуса Донбасса и его закрепления в конституции.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям. Более того, действие самого закона было ограничено одним годом и неоднократно продлевалось.