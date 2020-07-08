Финляндия не собирается вводить бесплатные электронные визы для петербуржцев

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Финляндия как участница Шенгенской зоны не может устанавливать специальные региональные визовые режимы с третьими странами, в связи с этим она не планирует вводить бесплатные электронные визы на краткосрочные поездки для петербуржцев. Об этом заявил посол Финляндии в России Микко Хаутала в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Прямо скажу - нет", - сказал финский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. "У нас общая визовая политика в зоне Шенгена, и мы, конечно, вместе принимаем такие решения. И пока наши правила, политика просто не позволяет [принимать] региональные или субрегиональные какие-то решения", - пояснил он.

Хаутала отметил, что при этом визовая политика Финляндии отличается гибкостью и стремится не создавать лишних помех туризму. Однако он опроверг мнение о том, что гражданам РФ легче получить шенгенскую визу через финские представительствах, нежели в загранучреждениях других стран.

"Мы следим и сравниваем нашу визовую политику с другими странами и, поверьте мне, есть внутриевропейский контроль, если какая-то одна страна вдруг будет выдавать визы по другим алгоритмам, я думаю, что это сразу вызовет вопросы. Для Финляндии, конечно, очень важно, что это все делается надежно, безопасно. Я думаю, что это какие-то народные слухи, им не стоит верить", - подчеркнул посол. Вместе с тем он отметил, что многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области регулярно посещают Финляндию на протяжении многих лет и имеют хорошую визовую историю, поэтому для них оформление финских виз действительно происходит достаточно просто.

По словам посла, пока рано готовиться к открытию границ между Россией и Финляндией из-за ситуации с коронавирусом. "[Границы будут открыты] сразу, когда появится возможность, когда мы увидим, что уже можно. У нас очень большой спрос на это, поверьте мне, в Финляндии очень-очень много людей, которые бы хотели видеть своих российских друзей, туристов, которые очень активно к нам приезжали, но пока рано", - указал Хаутала.

Он также обратил внимание на то, что до пандемии туристический поток между странами был колоссальным: в 2019 году зафиксировано около 10 млн пересечений границы. "Финляндия в прошлом году, кстати, выдала больше шенгенских виз в России, чем какая-либо другая страна. Около 800 000 виз, Финляндия номер один в этом деле", - отметил дипломат.