WSJ: США проверяют причастность Wirecard к онлайн-махинациям с марихуаной

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США проверяет сведения о возможной причастности германского оператора электронных платежей Wirecard к финансовым махинациям на сумму $100 млн, касающимся незаконной торговли марихуаной. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal , ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, проверку ведут прокуратура нью-йоркского района Манхэттен и местное отделение ФБР. Они ведут дело двух консультантов из ФРГ, которые обвиняются в электронном мошенничестве. Им инкриминируется то, что они обманным путем пытались провести платежи за марихуану через кредитные счета в американских банках. Для этого использовались система электронных платежей и офшорный коммерческий банк.

Согласно публикации, американские власти пока не предъявляют Wirecard никаких обвинений, поэтому в электронной базе судебной системы США каких-либо материалов на этот счет нет. Один из немецких консультантов был задержан в штате Калифорния в марте. Член руководства Wirecard предлагал посодействовать освобождению этого бизнесмена под залог, пояснила газета.

Германская Wirecard AG 25 июня сообщила о намерении начать процедуру банкротства после пропажи €1,9 млрд с корпоративных счетов и уголовного преследования бывших руководителей. Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита стало известно, что на счетах отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого сообщалось, что глава компании Маркус Браун уходит в отставку. Компания до сих пор официально не объясняла отсутствие средств.