Венесуэльские военные утверждают, что сбили самолет наркоторговцев с американским номером

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июля. /ТАСС/. Венесуэльские военные сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщило в среду Стратегическое оперативное командование южноамериканской республики.

По его данным, военные "ночью 7 июля засекли самолет наркоторговцев с американским регистрационным номером" в воздушном пространстве Венесуэлы.

"Как только был выполнен предусмотренный законом протокол, самолеты наших ВВС приступили к нейтрализации судна", - говорится в Twitter командования.

Другой информации об инциденте не приводится.

В 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающие над территорией страны.