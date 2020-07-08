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Лидеры США и Мексики подписали совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве

По словам Дональда Трампа, "отношения между США и Мексикой никогда не были более близкими, чем сейчас"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписали в Вашингтоне совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в среду в Розовом саду Белого дома.

"Мы подпишем совместную декларацию о нашей приверженности общему будущему, [полному] процветания, безопасности и гармонии <...> Мы обещаем поддерживать тесную и непрерывную дружбу между США и Мексикой, мы ускоряем наш прогресс на пути к еще более прекрасному будущему", - сказал Трамп перед подписанием документа.

По словам главы вашингтонской администрации, "отношения между США и Мексикой никогда не были более близкими, чем сейчас". "Вместе мы решили многие сложные проблемы, с которыми сталкиваются наши страны", - отметил глава Белого дома.

Визит президента Мексики в США стал первой зарубежной поездкой Лопеса Обрадора после того, как он занял высший государственный пост 1 декабря 2018 года. Ранее лидер латиноамериканской страны заявлял, что посетит Вашингтон в связи с вступлением в силу 1 июля нового торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA, или T-MEC - в испанском варианте).

"Сегодня мы отмечаем историческую победу, которой мы добились вместе. Несколько дней действие NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ТАСС) было официально прекращено и заменено новым прекрасным соглашением USMCA <...> Это крупнейшее торговое соглашение в истории", - сказал Трамп.

Он также отметил, что в скором времени намерен поговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. "У нас будет отдельный день с Канадой <...> в подходящий момент", - добавил американский лидер.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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