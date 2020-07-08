Следствие готово предъявить Порошенко обвинение по делу замглавы СВР

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Следствие на Украине собрало достаточно доказательств для предъявления обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Об этом сказано в видеообращении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, опубликованном в среду в YouTube-канале офиса генпрокурора.

"Это дело, в котором собрано достаточно доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до 10 лет лишения свободы", - заявила она. При этом она заявила, что многочисленные недостатки Уголовно-процессуального кодекса страны по сути предоставляют возможность для защиты "затягивать дело до бесконечности ".

В среду Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство прокуроров и не назначил меру пресечения Порошенко по делу о назначении замглавы СВР Сергея Семочко.

Обвинение Петру Порошенко по данному делу было предъявлено 10 июня. По версии следствия, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении на должность Семочко без согласования этого решения с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Прокуроры утверждают, что бывший президент нарушил процедуру, чтобы назначить на эту должность своего человека до выборов, для чего склонил главу СВР Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Семочко. В результате действий Порошенко, считают прокуроры, Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну, а государству был нанесен ущерб в размере 557 тыс. гривен (около $20 тыс.).