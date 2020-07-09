Защита Бабарико ходатайствует о его переводе под домашний арест

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Защитники претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по делу Белгазпромбанка, подали ходатайство об изменении меры пресечения для своего подзащитного с целью исключения препятствий в реализации избирательного права. Об этом сообщил в среду адвокат Дмитрий Лаевский.

"Позитив дня - подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ, чтобы исключить препятствия в реализации избирательного права", - написал Лаевский в Facebook.

По его словам, два следственных действия 7 и 8 июля по делу "проведены в нарушение УПК [уголовно-процессуального кодекса] и не имеют юридической силы". "Итог дня - жалоба генпрокурору. Придет время, аргументацию представим исчерпывающую", - заявил Лаевский.

"Смута дня - писем Виктор Дмитриевич [Бабарико] почти не получает; поданное защитой обращение ситуацию не "озонировало", - отметил адвокат.

Дело Бабарико

К настоящему времени представители следствия официально не озвучили суть представленных обвинений Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Между тем, как стало известно 2 июля из информации Минского городского суда, экс-главу Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико обвиняют по трем статьям УК, в том числе в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и даче взятки. Его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оба обвиняемых содержатся в СИЗО КГБ.

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. 11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.