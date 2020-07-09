Байден: США, создав вакцину от коронавируса, должны передать технологию другим странам

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Джозеф Байден, который, как ожидается, будет кандидатом от демократов на выборах президента США, считает, что американские власти в случае разработки вакцины от нового коронавируса в стране должны поделиться данной технологией с другими государствами.

В интервью активисту Эйди Баркану в среду бывшему вице-президенту США был задан вопрос о том, какие действия он предпринял бы, став американским лидером. Баркана интересовало, передаст ли Байден технологию создания вакцины от коронавируса другим странам, если специалисты в США разработают ее первыми. Кроме того, активист спросил наиболее вероятного кандидата от демократов, следует ли американским властям принять меры, чтобы существующие патенты не препятствовали другим государствам в перспективе начать выпуск вакцины.

Байден ответил на оба вопроса утвердительно. "Совершенно точно", - сказал он. Как подчеркнул политик, лишь такой подход "является гуманным". Он также отметил, что, став президентом США, незамедлительно выделил бы $25 млрд на то, чтобы подготовить распространение вакцины среди всех американцев. По его словам, "излишки [препарата] были бы доступны для всего мира". Говоря о передаче технологии другим странам, Байден отметил: "Это не только добрый поступок, это соответствует нашим интересам".

Действующий президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца текущего года.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.