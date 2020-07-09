Белый дом подтвердил подготовку новых мер, направленных против Китая

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о введении новых санкций в отношении Китая. Это подтвердила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Вы услышите о некоторых грядущих действиях, касающихся Китая. Я могу это подтвердить", - сказала она. Макинэни не уточнила, о каких мерах может идти речь, и не стала отвечать на вопрос о том, насколько жесткими будут планируемые санкции.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что власти США в ближайшие дни и недели могут ввести в действие значительное количество новых мер в отношении Китая. Он подчеркнул, что они будут касаться отзыва особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, по его словам, власти США рассматривают возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. По утверждению О'Брайена, они используются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая. Белый дом ранее воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и обещал ответить санкциями.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.