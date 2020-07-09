CNN: спутниковые снимки говорят о наличии действующего ядерного объекта рядом с Пхеньяном

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Телекомпания CNN утверждает, что новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР. Соответствующий материал CNN опубликовала в среду на своем сайте, ссылаясь на данные экспертов Института международных исследований, действующего при Миддлбери-колледже в штате Вермонт.

Специалисты проанализировали фотографии со спутника, предоставленные им американской компанией Planet Labs. Они пришли к выводу, что в деревне, располагающейся в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, который может быть связан с ядерной программой КНДР.

CNN приводит слова экспертов, которые обратили внимание на признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов, в том числе наличие охраняемой территории, подземных помещений, а также сооружений, предназначенных для размещения сотрудников предприятия. "Предприятие крайне активно, - приводит телекомпания слова профессора Института международных исследований Джеффри Льюиса, который указал, что работы на объекте не прекращались даже во время переговоров КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова. - Оно [предприятие] по-прежнему занимается производством ядерного оружия".

По данным CNN, впервые наличие некоего объекта в окрестностях Пхеньяна было установлено учеными в 2015 году. Однако до нынешнего момента у них не было подтверждений того, что предприятие как-либо связано с ядерной программой КНДР.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. На нем президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.