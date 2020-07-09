WSJ: ФБР заинтересовалось деловыми связями бизнесмена из Китая и экс-помощника Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят проверки в отношении китайского миллиардера Го Вэньгуя и собирают информацию о его сотрудничестве с бывшим помощником президента США Стивеном Бэнноном. Об этом говорится в материале, опубликованном в среду в The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, ФБР совместно с нью-йоркской прокуратурой, в частности, выясняет, как Го Вэньгуй получил деньги, которые позже направил на финансирование ряда СМИ в США. "Проверки проводят уже около шести месяцев", - говорится в статье. Почему именно бизнесмен попал в поле зрения американских властей, не уточняется. В 2014 году он бежал в США из Китая, где его обвиняют в коррупции и незаконном выводе на свои зарубежные счета средств. Миллиардер ранее выступал с критикой в отношении Пекина.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

В публикации отмечается, что после ухода из Белого дома Бэннон начал работать консультантом в компании Guo Media, которая связана с Го Вэньгуем. Бывший помощник Трампа в 2018 году заключил контракт на один год, согласно которому он должен был получить $1 млн. В его обязанности входило налаживание связей между компанией и известными людьми. Данный контракт не был продлен. Как отмечает издание, Бэннон и Го Вэньгуй совместно проводили кампанию в СМИ, во время которой призывали начать расследование в отношении ряда китайских официальных лиц.

По словам источников издания, сотрудники ФБР побеседовали с лицами, которые располагают информацией о работе компаний Го Вэньгуя. Власти, в частности, выясняют, "из каких источников поступили средства", которые Бэннон получил за работу в Guo Media. Представители экс-помощника Трампа сообщили журналистам газеты, что сотрудники бюро с ним не связывались. Юрист Го Вэньгуя также заявил, что ФБР не обращалось к его клиенту.

По сведениям издания, сотрудники ФБР в 2017 году безуспешно пытались сделать Го Вэньгуя своим информатором. Представители бюро отказались от комментариев по поводу проверок в отношении бизнесмена.