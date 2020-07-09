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МИД КНР: отношения Китая и США столкнулись с самым серьезным вызовом за всю историю

Глава МИД КНР Ван И отметил, что "некоторые люди в США исходя из идеологических убеждений всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом"

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китай и США столкнулись с самым тяжелым кризисом за всю историю двусторонних отношений. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме.

"Китайско-американские отношения столкнулись с самым серьезным вызовом со времен их установления. Некоторые люди в США исходя из идеологических убеждений всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом", - указал он.

"КНР не может копировать иностранную модель, а также не экспортирует свою собственную. Китай не может и не способен превратиться в еще одни США, а его путь успешного развития не бьет по Западу и не представляет ему угрозы", - сказал глава МИД Китая.

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