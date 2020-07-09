СМИ: спецпосланник США обсудил в Сеуле пути возобновления диалога с КНДР

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили в четверг в Сеуле пути снижения напряженности на Корейском полуострове и возобновления диалога с КНДР. Об этом сообщил агентству Yonhap информированный правительственный источник.

По его данным, в ходе встречи Бигэн и Со Хун затронули различные темы, связанные с Северной Кореей, включая возможности для развития двустороннего сотрудничества между Сеулом и Пхеньяном.

Днем ранее американский дипломат заявил, что США поддерживают межкорейское взаимодействие, считая его важным компонентом для укрепления стабильности в регионе. Он отметил, что Вашингтон "готов оказать полную поддержку правительству Республики Корея".

Спецпредставитель США также подчеркнул, что Вашингтон готов возобновить диалог с КНДР "в любой момент". По словам Бигэна, США по-прежнему "полностью вовлечены" в усилия, направленные на установление прочного мира в регионе. Кроме того, спецпосланник подтвердил приверженность Вашингтона защите Южной Кореи от любых внешних угроз.

Во вторник он прибыл в Республику Корея, где в ходе трехдневного визита обсудил ситуацию вокруг КНДР. Бигэн провел переговоры с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и ее заместителем Чо Се Ёном, а также со своим коллегой Ли До Хуном.