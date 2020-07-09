В Белграде в результате протестов пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 19 полицейских и 17 демонстрантов пострадали в результате ночных беспорядков, начавшихся в Белграде в ходе акции протеста против ужесточения санитарных мер в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила в четверг доктор клиники скорой помощи Ивана Стефанович.

По словам медика, на месте протестов дежурили 12 медицинских экипажей. "Травмы получили 19 полицейских и 17 демонстрантов, тяжелых травм нет", - заявила Стефанович. По ее словам, одного из полицейских сбил легковой автомобиль, он госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда.

Ранее глава МВД Небойша Стефанович сообщил о минимум 10 пострадавших полицейских, у одного из них были сломаны обе ноги.

Ранее сотрудники правоохранительных органов разогнали протест у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Поначалу акция проходила мирно, однако около позднее группы молодых людей стали бросать в направлении полиции бутылки и файеры. Полиция ответила снарядами со слезоточивым газом.

Беспорядки продолжались в Белграде второй вечер подряд. Как сообщил ранее директор полиции Белграда Владимир Ребич, в результате беспорядков в ночь на среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов, задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. Ребич отметил, что протест был спонтанным, полиция не была готова к такому развитию событий, поэтому пришлось подтягивать силы по ходу акции. Установление личностей причастных к протестам продолжается, все они будут привлечены к ответственности.