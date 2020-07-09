Экоактивисты развернули на кране у Нотр-Дам баннер с призывом решить проблемы экологии

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Активисты международной экологической организации Greenpeace повесили на строительном кране у Собора Парижской Богоматери растяжку с призывом к властям Франции бороться с изменением климата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter французского отделения организации.

Акция началась около 06:00 по парижскому времени (07:00 мск). Четыре активиста забрались на 80-метровый кран, установленный рядом с Нотр-Дам для проведения реставрационных работ после пожара в апреле 2019 года и развернули баннер с надписью "Климат: к действию!". Один из участников акции в руках держал плакат, на котором было написано: "Климат, Макрон, Нотр-Дам".

"Этой акцией Greenpeace напрямую обращается к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом признать бездействие властей в решении климатических вопросов", - отметили в организации. "С самого начала своего нахождения у власти глава государства вел множество разговоров об экологии, но все еще неохотно проводит политику, которая действительно соразмерна чрезвычайной ситуации, сложившейся в вопросе климата", - подчеркнули в Greenpeace. По словам активистов, "последние кадровые перестановки в правительстве являются еще одним доказательством отсутствия амбиций у властей на экологическом фронте".

В понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс, назначенный на эту должность 3 июля, по поручению президента сформировал новое правительство республики. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший французскую дипломатию в последние три года. На посту министра вооруженных сил в кабинете осталась Флоранс Парли. В новом кабинете Элизабет Борн уступила кресло министра экологического перехода экс-депутату Национального собрания (нижней палаты парламента) Барбаре Помпили. Всего в правительстве - 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в кабинете министров сохранен гендерный паритет.