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Лидер ведущей партии ЕС назвал исторической ошибкой переговоры о приеме Турции в Евросоюз

Манфред Вебер призвал прекратить эти переговоры

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС - консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента.

"Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной", - заявил он.

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