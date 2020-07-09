AP: десятки тысяч работников в США планируют участвовать в забастовке против расизма

ТАСС, 9 июля. Несколько десятков тысяч человек в США собираются 20 июля принять участие в общенациональной забастовке, призванной привлечь внимание к проблемам расизма в стране. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press .

Акция под названием "Забастовка ради жизни темнокожих" организована коалицией профсоюзов и некоммерческих правозащитных организаций. По данным AP, ожидается, что десятки тысяч работников ресторанов быстрого питания, домов престарелых и аэропортов в 25 городах США не выйдут на работу 20 июля.

Как уточнило агентство, те сотрудники, которые не смогут пропустить целый рабочий день, поддержат акцию тем, что перестанут выполнять свои профессиональные обязанности на 8 минут - столько времени полицейский в Миннеаполисе (штат Миннесота) держал колено на шее афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании. Помимо этого, в ряде городов забастовщики организуют марши памяти жертв полицейского произвола.

"Власть корпораций - это угроза расовой справедливости. Единственный способ исправить данную ситуацию заключается в необходимости сражаться с теми, кто не до конца привержен борьбе с расизмом", - заявила одна из организаторов забастовки Эш-Ли Вудард Хендерсон. АP уточнило, что участники акции также выступают за улучшение условий труда низкооплачиваемых работников и доступную медицинскую страховку.