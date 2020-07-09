Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии

СОФИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Представители специальных служб проводят в четверг обыски в кабинетах в администрации президента Болгарии.

"Сегодня в 9:00 представители прокуратуры, МВД, Бюро по защите свидетелей и другие лица представили распоряжение Софийского военного суда и определение Специализированного уголовного суда о проведении обыска в кабинетах в администрации президента. Прокуратура должна представить общественности информацию о своих действиях", - говорится в сообщении пресс-секретариата президента Болгарии.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев сообщил журналистам, что обыски проводятся в рамках расследования двух уголовных дел.

"Насколько мне известно, проводятся обыски на двух объектах и в двух кабинетах в администрации президента, которыми пользуются советник президента и его секретарь", - сказал Гешев.

Других подробностей не приводится.