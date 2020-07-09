Глава Минобороны Сербии назвал протесты в Белграде попыткой госпереворота

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Протесты против санитарных мер в Белграде, переросшие в беспорядки, являются попыткой государственного переворота и попыткой вызвать гражданскую войну. Такое мнение высказал в четверг в эфире канала TV Pink глава Минобороны Сербии Александар Вулин.

"У нас есть страшное насилие на улицах, есть попытка государственного переворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить. Не существует никаких оснований, не существует ни одного повода поджигать Скупщину (парламент страны) и горсовет в Нови-Саде, нападать на полицию, бить людей на улицах, угрожать жизням и имуществу граждан Сербии", - сказал Вулин.

По мнению министра, речь идет о скоординированной акции, а все, что случилось, "неслучайно, а внимательно и терпеливо планировалось".

Беспорядки продолжались в Белграде второй вечер подряд. По данным полиции и медиков, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп демонстрантов пострадали 96 человек - 62 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. По словам заместителя градоначальника Белграда Горана Весича, ущерб от действий протестующих всего за одну ночь протеста составил около €130 тыс.