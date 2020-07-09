МИД Ирана опроверг обвинения США в поставках Тегераном оружия йеменским повстанцам

ТЕГЕРАН, 9 июля. /ТАСС/. Тегеран опроверг обвинения Госдепартамента США в поставках иранской стороной оружия йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы). Соответствующее заявление сделал в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Американцы, которые чувствуют, что им не удается сохранить эмбарго на поставку вооружения в отношении нашей страны <...>, пытаются за счет обвинений и лжи обосновать продление [политики] максимального давления и реализацию своих злобных намерений", - приводит его слова пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. При этом Мусави назвал "безосновательными" обвинения Вашингтона в адрес Тегерана.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американцы и их союзники задержали в июне судно, которое доставляло иранское вооружение йеменским повстанцам. В связи с этим политик призвал СБ ООН продлить эмбарго на вооружение в отношении Тегерана.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 годы. При этом оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет после принятия резолюции, срок его действия истекает в ноябре 2020 года.