СМИ: в протестах в Белграде участвовали наемники из ЧВК Blackwater

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Наемники американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater принимали участие в протестах в Белграде, переросших в столкновения с полицией. Об этом сообщило в четверг сербское издание Alo .

Газета сообщает, что помимо праворадикалов, студентов, и представителей общественного движения "1 из 5 миллионов" на протестах в Белграде принимали участие наемники ЧВК Blackwater, граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ. Издание считает, что за протестом стоят организованные группы, связанные с иностранными силами, которые стремятся "устроить братоубийственную войну в Сербии". В статье говорится, что наемники Blackwater во время протестов "очень профессионально координировали болельщиков и других участников протестной акции".

Ранее сотрудники правоохранительных органов разогнали протест у здания парламента Сербии в Белграде. Поначалу акция проходила мирно, однако около 20:20 группы молодых людей стали бросать в направлении полиции бутылки, петарды, камни и файеры. Полиция ответила слезоточивым газом.

Беспорядки продолжались в Белграде 7 и 8 июля. По данным полиции и медиков, за два дня в столкновениях полиции и протестующих пострадали 96 человек - 62 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. По словам заместителя градоначальника Белграда Горана Весича, ущерб от действий протестующих всего за одну ночь протеста составил около €130 тыс.