Обнародованы аудиозаписи с голосом Порошенко, признающего причастность к диверсиям в Крыму

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

На одной из аудиозаписей, продемонстрированных Деркачом на проведенной в четверг пресс-конференции, слышно, как человек, которого депутат идентифицирует как Байдена, резко критикует попытки Украины провести диверсионную операцию в Крыму и требует от украинской стороны, чтобы это больше не повторялось.

В ответ человек с голосом Порошенко заявляет, что он был не в курсе этой операции и обещает провести расследование. "Это произошло во время моего визита на Дальний Восток, - говорит он. - Мы предприняли важные шаги, которые делают такую ситуацию невозможной в будущем". Затем он заявляет, что не отправил сразу в отставку главу украинской военной разведки, чтобы это не выглядело как признание Украиной своей ответственности.

7 августа 2016 года в районе города Армянска (Республика Крым) российские спецслужбы обнаружили группу украинских диверсантов, которая попыталась прорваться с боем на территорию Украины. В результате погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны РФ. В тот же день по делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Подготовка диверсий организованной группой").16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу 220 тыс. руб. 13 июля 2018 года Евгений Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Деркач уже обнародовал несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы, как он утверждает, беседы Байдена с Порошенко. В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил газете The Washington Post, что власти страны намерены инициировать введение уголовной ответственности за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.