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Обнародованы аудиозаписи с голосом Порошенко, признающего причастность к диверсиям в Крыму

Депутат Верховной рады Андрей Деркач представил запись, на которой слышно, как человек, которого он идентифицирует как Байдена, резко критикует попытки Украины провести диверсионную операцию в Крыму

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

На одной из аудиозаписей, продемонстрированных Деркачом на проведенной в четверг пресс-конференции, слышно, как человек, которого депутат идентифицирует как Байдена, резко критикует попытки Украины провести диверсионную операцию в Крыму и требует от украинской стороны, чтобы это больше не повторялось.

В ответ человек с голосом Порошенко заявляет, что он был не в курсе этой операции и обещает провести расследование. "Это произошло во время моего визита на Дальний Восток, - говорит он. - Мы предприняли важные шаги, которые делают такую ситуацию невозможной в будущем". Затем он заявляет, что не отправил сразу в отставку главу украинской военной разведки, чтобы это не выглядело как признание Украиной своей ответственности.

7 августа 2016 года в районе города Армянска (Республика Крым) российские спецслужбы обнаружили группу украинских диверсантов, которая попыталась прорваться с боем на территорию Украины. В результате погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны РФ. В тот же день по делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Подготовка диверсий организованной группой").16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу 220 тыс. руб. 13 июля 2018 года Евгений Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Деркач уже обнародовал несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы, как он утверждает, беседы Байдена с Порошенко. В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил газете The Washington Post, что власти страны намерены инициировать введение уголовной ответственности за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)
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