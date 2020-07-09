Лукашенко пообещал "навести порядок" со свободой слова в Белоруссии

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым "навести порядок" со свободой слова в республике.

"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заявил Лукашенко, выступая в четверг на встрече с представителями ведущих белорусских СМИ. Его слова приводит агентство "БелТА". Президент подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, как это понимают "некоторые, особенно это касается высказываний в сети интернет". По его словам, доходит до "оскорбления медийных персон в соцсетях". "Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию [негатива], тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство", - подчеркнул президент.

Лукашенко убежден, что для рынка масс-медиа важным фактором является наличие государственных СМИ, и пообещал, что в республике их число сокращаться не будет. "В Беларуси их число сокращаться не будет. Работа министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения. "Большинство из 250 человек в зале - люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление, это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю", - сказал глава государства.