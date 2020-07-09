Киев считает вопрос прямого диалога с Донбассом ключевым препятствием для урегулирования

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ключевым препятствием для урегулирования ситуации в Донбассе разногласия сторон по поводу того, с кем Киев должен вести прямой диалог. Об этом министр заявил в интервью "Голосу Америки".

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если развязать этот вопрос, можно далее двигаться вперед. И этот вопрос - прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народными республиками - прим. ТАСС). А мы настаиваем, что мы должны вести диалог с РФ и искать решения с ними", - отметил министр.

Решение этой проблемы, продолжил он, позволило бы достичь прорыва по многим вопросам, однако пока этого не произошло. "Вы даже из публичных заявлений украинских и российских можете увидеть, что именно это является темой острого противостояния", - сказал глава МИД. Кулеба отметил, что на разных уровнях переговоров по Донбассу Киев акцентирует внимание на вопросах безопасности, разминирования территорий, прекращения огня. По его мнению, всего этого можно достичь при наличии политической воли. У Киева такая воля есть, добавил министр. При этом он выступил за сохранение и усиление санкций против России.

"Конечно, тут не справиться только дипломатическими переговорами, нужны также инструменты давления, поэтому мы продолжаем настаивать, что санкции не просто должны сохраняться против России, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением [РФ] норм международного права", - сказал Кулеба. По его словам, к теме усиления санкций "есть вопросы", в отличие от сохранения действующих. "Мы постоянно "бьем" именно в эту точку, что, [если] сделала РФ нарушение, нужен новый уровень давления", - заявил дипломат.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе, по сути, оказался заморожен, поскольку в него внесли поправки, противоречащие минским соглашениям. Более того, действие самого закона было ограничено одним годом. Ранее в Киеве неоднократно подчеркивали, что не намерены вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, называя Россию ключевым переговорщиком. В то же время Москва неоднократно однозначно заявляла, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским и что решить его можно лишь путем прямого диалога между органами власти Киева, Донецка и Луганска.