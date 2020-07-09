СМИ: индийским солдатам запретили пользоваться соцсетями

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июля. /ТАСС/. Командование индийскими вооруженными силами приказало всем военнослужащим, независимо от их воинских званий, немедленно удалить свои учетные записи в Facebook. Им также запрещено использовать 88 других приложений, включая PUBG и Instagram.

Как сообщает в четверг газета The Asian Age, запрет на пользование ими вступает в действие с 15 июля. В число запрещенных также входит ряд индийских приложений, в частности, мессенджер "Хайк" компании "Бхарати Эйртел" и некоторые из 59 китайских приложений, которые ранее уже были запрещены правительством Индии.

"Что касается Facebook, то военнослужащие должны не просто деактивировать свои учетные записи, а удалить свой аккаунт в этой сети", - заявили в военных кругах. Согласно источникам, в недавнем прошлом было несколько случаев, когда иностранные шпионы использовали Facebook для получения секретных сведений от индийских солдат.

Армейское командование может принять дисциплинарные меры против любого военнослужащего за пользование запрещенными приложениями после 15 июля. Это самое строгое предписание, которое было направлено офицерскому и рядовому составу в связи с использованем иностранными разведками приложений в целях шпионажа, подчеркивает издание.

В число запрещенных входит ряд популярных приложений для знакомств, часто применявшихся, чтобы заманить индийских солдат в "медовые ловушки", а также приложения торговли онлайн, новостные и другие.

В 2019 году индийское армейское командование предупредило военнослужащих о методах пакистанской разведки, создающей поддельные женские профили в Facebook, Twitter и Instagram для знакомств с индийскими солдатами. От военнослужащих потребовали избегать контактов в соцсетях с неизвестными лицами и не пользоваться подозрительными веб-сайтами.

Также в прошлом году в штате Раджастхан индийская контрразведка арестовала двух солдат за отправку конфиденциальной информации в Пакистан. Они оба состояли в переписке с сотрудниками пакистанских спецслужб, представлявшимися в Facebook женскими именами.